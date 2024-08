Record paralympique pour Maxime Carabin en séries du 400 m classe T52, en 54.48

Maxime Carabin (23 ans) est le champion du monde en titre sur 100 m, 400 m et 1.500 m en classe T52 depuis sa razzia à Kobe (Japon) en mai dernier. Il avait déjà décroché la couronne mondiale sur 100 m et 400 m en 2023 à Paris.

Parti dans la première des deux séries, Carabin s'est largement imposé avec près de 10 secondes d'avance sur le Suisse Fabian Blum. Aligné dans l'autre course, Sato a quant à lui couvert la distance en 58.04. Les trois premiers des deux séries ainsi que les deux meilleurs chronos se qualifiaient pour la finale, qui aura lieu à 19h12 au Stade de France.

Le Soumagnard participe à ses premiers Jeux Paralympiques, et il prévoit également de concourir sur 100 m. Les séries se dérouleront le jeudi 5 septembre à 21h01, avec la finale le lendemain à 11h33.

La classe T52 est une classe d'athlétisme en fauteuil roulant pour les athlètes au mouvement très limité du tronc et des jambes, et faiblement à modérément limité d'un bras et des épaules.