Renaud Barral se qualifie pour la finale du solo technique de natation synchronisée

Barral a marqué 167,4516 points. Le Chinois Shuncheng Yang (16 ans) a réussi la meilleure performance avec 242,4367 points soit près de 75 points de plus que le Belge. Le Colombien Gustavo Sanchez (228,9966) et l'Espagnol Dennis Gonzalez Boneu (228,7550) ont pris les 2e et 3e places.

Dernier qualifié pour la finale, Renaud Barral disposait cependant d'une large avance sur le premier des deux non qualifiés: le Cubain Andy Manuel Avila Gonzalez (141,9067) a terminé à plus de 25 points.