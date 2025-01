Renaud utilise une petite remorque pour déposer ses déchets au parc à conteneurs: "Cette taxe est-elle bien obligatoire?"

Lorsque vous allez au parc à conteneurs, même si vous avez une petite remorque, vous devez la déclarer. C’est le cas si elle a une masse maximale autorisée inférieure à 750 kg. On parle ici de son poids maximal avec charge et passagers.

Avant de pouvoir l’utilisez, vous devez payer une taxe de circulation qui varie en fonction de son poids. Si la masse maximale fait moins de 500kg, c’est 38€ par an. Si elle fait entre 500 et 750 kg, c’est 79 euros par an.