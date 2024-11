Retards et suppressions, le réseau de la SNCB perturbé ce matin: "Nous conseillons aux navetteurs de rester attentifs"

La circulation ferroviaire est perturbée en raison des conditions hivernales, des retards et des suppressions sont possibles, précise la SNCB. Le système d'informations sur les perturbations et travaux sur le réseau est par ailleurs temporairement indisponible sur l'application et le site internet de la SNCB, en raison d'un problème technique.

"Seuls l'application et le site internet sont actuellement touchés par ce problème technique. Nos équipes analysent toujours la cause du problème et travaillent à une résolution la plus rapide possible", a expliqué le porte-parole Vincent Bayer. "Nous conseillons aux navetteurs de rester attentifs aux annonces et aux panneaux en gare".