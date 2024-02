"On revient à la normale ": le point sur le réapprovisionnement des stations-services du Hainaut

Selon le porte-parole, la situation serait revenue à la normale. "Depuis ce matin, les différents camions qui étaient bloqués à l’intérieur du dépôt ont pu sortir pleins, avec du diesel et des essences pour pouvoir approvisionner au fur et à mesure les stations-services du Hainaut. On revient à la normale, il faudra quand même un petit peu de temps pour réapprovisionner toutes ces stations-services, mais on est dans le bon", explique-t-il en direct.

Qu’en est-il de la situation ailleurs dans le pays ? Reste-t-il encore des stations qui ne peuvent satisfaire tous les clients ?