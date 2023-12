Ronnie O'Sullivan remporte le UK Championship de snooker pour la 8e fois

L'Anglais, 48 ans, a remporté déjà ce premier des tournois de la Triple Couronne (Triple Crown) de la saison en 1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017 et 2018. Il y a 30 ans il fut, à 17 ans, le plus jeune vainqueur du tournoi. Dimanche, il est le plus âgé à y inscrire son nom au palmarès.

Ce succès rapporte à O'Sullivan une prime de 250.000 livres (soit près de 225.000 euros). Ding se console avec un bonus de 100.000 livres.