Royaume-Uni: les fermetures de pubs s'envolent avec l'inflation

Les fermetures de pubs en Angleterre et au Pays-de Galles se sont envolées de 47% sur un an au premier trimestre, les emblématiques établissements britanniques subissant de plein fouet l'inflation, selon une étude publiée mardi.

"Les pubs subissent la flambée des coûts de l'énergie, la hausse des prix des denrées alimentaires et l'affaiblissement de la demande des consommateurs", et leurs propriétaires "sont contraints d'augmenter les prix (...) et de réduire les coûts", selon l'entreprise de conseil en immobilier Altus Group.

Les Britanniques sont frappés par une sévère crise du coût de la vie, dans un pays où l'inflation est supérieure à 10% depuis des mois.