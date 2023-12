Saint-Nicolas réveille des élèves dans une école de Fosses-la-Ville

Venez, Venez Saint-Nicolas, c'est sans doute la chanson la plus entendue ces derniers jours dans les foyers, et pour cause le jour J est (enfin) arrivé!

6 décembre, Saint Nicolas fait sa tournée de cadeaux. Et ce matin, il est notamment passé du côté de l'athénée de Fosses-la-Ville. Une centaine d’enfants ont dormi en classe pour accueillir le Grand Saint dès leur réveil. Ils étaient très impatients de le rencontrer et ils n’ont pas été déçus. Saint-Nicolas était accompagné d’une fanfare pour réveiller les enfants et il a distribué des surprises aux petits élèves.