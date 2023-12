Saint-Trond - Uilenspiegel et Sprimont - Hubo en demi-finales

On a aussi procédé au tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Belgique messieurs, dont les quarts de finale doivent encore être joués le 20 décembre.

Le vainqueur du match entre Sprimont et Hubo Handball affrontera le vainqueur du duel entre Eupen et Izegem. L'autre demi-finale se jouera entre le vainqueur du match entre l'Union Beynoise et Visé et celui opposant Houthalen à Achilles Bocholt.

Les finales auront lieu le 31 mars à Hasselt. La finale dames débutera à 13h00, la finale messieurs à 16h00.