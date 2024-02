Sam Parmantier termine à la 10e place du sprint

Parmantier, 18 ans, a commis une faute au tir pour boucler les 7,5 km en 20:19.1. Il échoue à 1:31 du Norvégien Kasper Kalkenberg, vainqueur avec 30.1 secondes d'avance sur le Croate Matija Legovic. Le Finlandais Jimi Klemettinen a complété le podium à 1:04.4.

Dix-neuvième de l'individuel 12,5 km samedi, Parmantier a signé mardi la plus belle performance de sa jeune carrière. "Je suis vraiment content de ma course, c'est une course presque pleine et je suis content de la manière. J'ai vu que mes concurrents tiraient très bien, et je savais que je devais absolument mettre mes balles au fond", a-t-il réagi dans un communiqué de Belgium Biathlon, la fédération belge de biathlon.