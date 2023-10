Sasja toujours invaincu, Tournai surpris par Houthalen et Kraainem en embuscade

Au classement, Sasja trône en tête avec 14 points, quatre de plus qu'Houthalen et Kraainem. Tournai est 4e avec 8 points tout comme Eynatten qui se rend à Courtrai dimanche. Hubo et Lebeeke se partagent la 6e place avec 7 points devant Courtrai (8e, 6 pts). Atomix et Gand occupent la dernière place avec 4 points.