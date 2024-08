Schaerbeek: l'ex-échevin DéFI Sait Köse de retour, sur la liste "1030 Ensemble"

Sait Köse a été échevin de 2000 à 2018. Quand la presse avait révélé son inculpation pour faillite frauduleuse, il s'était retiré de la liste du bourgmestre Bernard Clerfayt en vue des communales de 2018, puis il avait été exclu de son parti, DéFI, peu avant le scrutin.

L'homme a finalement été condamné en justice, et a fait un pas de côté pour plusieurs années. Il fait désormais son retour en politique locale, et se présente sur la liste citoyenne "1030 Ensemble" de Georges Verzin, libéral indépendant, écrit la RTBF. "J'ai payé ma dette à la société", a-t-il commenté auprès du média de service public. "Si je me présente aujourd'hui, c'est parce que cette commune a été mal gérée avec Bernard Clerfayt qui avait promis qu'il serait bourgmestre à temps plein et qui a finalement quitté la commune pour devenir ministre en 2019. (...) En tout cas, je ne reviens pas dans un esprit de revanche".