Sébastien Danesi ne peut pas jouer contre la Grèce à cause d'une erreur administrative

Sébastien Danesi ne pourra pas disputer les deux rencontres de qualifications de l'Euro 2024 de handball que les Red Wolves joueront face à la Grèce en soirée d'abord à Hasselt (20h10) et le 12 mars à Chalkida en terre grecque. Le joueur de Visé est privé de ce double affrontement en raison d'une erreur administrative, a indiqué l'Union royale belge de handball (URBH) mercredi en fin d'après-midi, à quelques heures du premier duel contre les Grecs.

"Mi-février, lors de la transmission de la sélection provisoire de 35 joueurs dans le système de sélection digital de la Fédération Européenne de Handball, une erreur humaine a été commise avec de lourdes conséquences", indique l'URBH dans un communiqué. "En cliquant sur un nom, le mauvais joueur a été marqué dans le système. L'erreur n'est apparue que mercredi matin, lors de la réunion préparatoire avec l'EHF, lorsqu'il s'est avéré que Benjamin Danesi figurait sur la feuille de match au lieu de Sébastien Danesi. Après consultation de l'EHF, il s'est avéré que l'erreur administrative ne peut pas être annulée, de sorte qu'un joueur qui ne fait pas partie de la sélection ne peut pas non plus jouer. Par conséquent, Sébastien Danesi ne sera pas autorisé à jouer contre la Grèce, ni aujourd'hui ni dimanche", conclut le communiqué.

Les Red Wolves occupent actuellement la dernière place du groupe 5 après des défaites aux Pays-Bas (25-24) et contre la Croatie (27-30). Les Croates sont premiers (4 pts) devant les Néerlandais (2) et les Grecs (2). Les Belges n'ont pas de point.

Les deux premiers des huit groupes et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour l'Euro qui réunira 24 équipes et se jouera du 10 au 28 janvier 2024 en Allemagne. Le pays organisateur, l'Espagne, la Suède et le Danemark sont déjà qualifiés.