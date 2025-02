Serge, président d'un bureau de vote aux dernières élections, n'a toujours pas reçu ses indemnités: comment expliquer ce retard?

Lors des dernières élections communales, Serge était président d'un bureau de vote en province de Namur. Pourtant, lui et ses assesseurs attendent encore leur indemnisation. "Non, nous n'avons encore rien reçu. J'ai téléphoné tantôt à un de mes assesseurs pour être sûr et il n'avait encore rien non plus", explique-t-il.

Serge était président d'un bureau de vote à Anhée le 13 octobre dernier. ©RTL info

Ce retard est d'autant plus surprenant que, lors des élections de juin 2024, les paiements avaient été effectués en 30 jours. "Les élections, c'était le 9 juin et nous avons été indemnisés le 9 juillet", confirme Serge.