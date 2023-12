Seulement 21 % des étudiants ont réussi le test de maîtrise approfondie de langue française: "C'est normal"

Les candidats qui réussissent cette épreuve facultative sont alors dispensés du cours de maîtrise de la langue au programme de la première année du cursus. Ce test est composé de deux parties : un questionnaire à choix multiples (QCM) et une production écrite argumentative.

Pour la toute première fois, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) a fait passer un test de maîtrise approfondie de langue française (EMLF) aux étudiants de la filière. Une nouveauté, depuis la réforme de la formation initiale des enseignants, qu'ils sont invités à passer en début d'année.

"Ces résultats indiquent que 21 % des personnes ayant présenté l'EMLF, soit 655 lauréates et lauréats, ont donc réussi", précise l'ARES dans un communiqué.

"Un étudiant sur cinq a déjà le niveau qu'on attend de lui"

Plus de 75 % des étudiants en français ont donc raté ce test, pourtant pas de quoi s'inquiéter selon Fleur Jasoigne, directrice de la communication de l'Ares. En effet, "on teste le niveau tel qu'il devrait être à la sortie des études. Donc il est normal que les étudiants majoritairement le ratent, puisqu'il est plus élevé que le niveau qui est exigé en fin de secondaire".