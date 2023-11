"S'ils disparaissent, je ne viendrai plus": les clients qui apprécient les dépliants publicitaires ont du mal à leur dire adieu

Dans plusieurs chaînes de supermarché, les clients sont avertis de la disparition progressive des dépliants publicitaires. En effet, le passage au digital est encouragé. Mais cela ne plaît pas spécialement à tous les clients. "J'aime bien pouvoir les étaler, et tout voir, dit une cliente. Jai un smartphone, mais je préfère feuilleter le dépliant". "Je les réceptionne et je découpe les offres qui y sont", dit une autre. "Moi, s'il n'y a plus de dépliants, je ne viendrai plus dans ce magasin", affirme un autre client.

Ces dépliants sont toujours très appréciés par les clients plus âgés. Ils ont toujours fonctionné avec, depuis leur création dans les années 60. Pour ne pas perturber leurs habitudes, la plupart des magasins laisseront la possibilité aux personnes qui le désirent de le conserver. Carrefour souhaite malgré tout diminuer les impressions de 80% d’ici l’année prochaine. "Si on enlève le budget dédié au papier, on peut le réinvestir ailleurs, tels que le média digital", explique Dave Froidcoeur, directeur campagne et média chez Carrefour Belgique.