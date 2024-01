S'ils écartent l'Italie, les Red Wolves affronteront le Monténégro au 2e tour qualificatif

La 29e édition du championnat du monde masculin de handball 2025 aura lieu du 14 janvier au 2 février 2025 en Norvège, au Danemark et en Croatie. Le tirage au sort de la 2e partie de la 2e phase de qualification a eu lieu samedi à Cologne.

Les Red Wolves, s'ils sortent vainqueurs de leur double duel face à l'Italie le 13 mars à Hasselt et le 16 ou 17 mars en Italie, devront encore se défaire du Monténégro dans une double confrontation fixé les 8-9 mai, en Belgique, et 11-12 mai au Monténégro. Le vainqueur sera qualifié pour la phase finale.

La Belgique avait disputé son premier championnat du monde de handball en 2023 et avait terminé à la 21e place sur 32 de la compétition qui s'était jouée en Suède et en Pologne. Elle avait atteint la seconde phase de groupes après avoir terminé 3e de son premier groupe.

Six pays sont déjà assurés de participer au Mondial 2025, les trois pays organisateurs: Norvège, Danemark et Croatie, ainsi que la France (championne du monde), l'Allemagne et la Suède, les deux autres meilleures équipes de l'actuel Euro 2024.