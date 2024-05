Six Belges disputeront les championnats d'Europe espoirs (U23) d'escrime du 1er au 4 juin à Antalya en Turquie, a annoncé la fédération belge d'escrime samedi.

Amandine Charlier et Mathieu Nijs au fleuret, Finian Reijnaers et Aube Vandingenen à l'épée, Jolien Corteyn et Maël Prossé au sabre, composent la sélection belge.