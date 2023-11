Six biathlètes belges lancent leur saison à Östersund en Suède samedi

La Coupe du monde de biathlon s'ouvre samedi à Östersund en Suède. Cette première manche au calendrier s'étend jusqu'au 3 décembre et permettra à six biathlètes belges - Lotte Lie, Maya Cloetens, Florent Claude, Thierry Langer, César Beauvais et Marek Mackels - d'ouvrir leur saison.

Samedi en Suède, le relais mixte sera à l'oeuvre avec Lotte Lie, Maya Cloetens, Florent Claude et Thierry Langer.

Lotte Lie et Maya Cloetens disputeront la poursuite individuelle dimanche et le sprint le 1er décembre, Florent Claude, Thierry Langer et César Beauvais s'aligneront en poursuite individuelle dimanche et sur le sprint le 2 décembre. Les poursuites par équipes auront lieu le 3 décembre.

La deuxième manche est prévue en Autriche, à Hochfilzen du 4 au 10 décembre.