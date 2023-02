Statu quo au classement, quatre équipes se disputent le dernier ticket pour le Final Four

A deux journées du terme de la phase classique de la BENE-League, le championnat belgo-néerlandais de handball, deux équipes belges et deux néerlandaises se livrent une bataille pour la 4e place, déterminante pour le dernier strapontin en vue du Final Four. En effet, Visé et le Sporting Pelt côté belge, ainsi que Hurry up et Volendam côté néerlandais, ne sont séparés que par deux points.