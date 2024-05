Tachina Peeters, Laura Vandevoorde et Sofie Rubbrecht arrêtent leur carrière de tumbling

Les trois gymnastes sont devenues des figures incontournables de l'équipe belge de tumbling ces dernières années. Individuellement, mais aussi en tant qu'équipe, elles ont remporté de nombreux succès.

"Merci Tachina, Laura et Sofie pour votre engagement dans vos carrières et dans l'équipe féminine belge", se réjouit la Gymfed. "Merci également à leurs entraineurs et à l'ensemble de l'encadrement pour leur confiance et leur soutien. Bonne chance pour tous les défis à venir."