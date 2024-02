Tempête Louis, manifestation des étudiants, Acid: voici les 5 infos majeures de ce jeudi

Le Hainaut, le Brabant wallon et Bruxelles sont en alerte orange au vent jusqu’à cette nuit. Le reste de la Wallonie est en alerte jaune. Des vents allant jusqu’à plus de 100km/h sont attendus. Pour les interventions non-urgentes, appelez, le 1722. Pour les urgences, c’est évidemment le 112.

Mais qu’est-il passé par la tête de Joe Biden en qualifiant Vladimir Poutine avec les initiales 'sob', soit 'son of a bitch' en anglais. On vous épargne la traduction. Ces propos, tenus lors d’une rencontre avec des donateurs du Parti démocrate, n’ont pas plu du tout au Kremlin qui trouve ça honteux.

Joe Biden vs Vladimir Poutine

Aujourd’hui, de nombreux étudiants ont manifesté dans certaines grandes villes. Ils protestent contre la réforme du décret paysage qui rentrera en vigueur pour tous l’année prochaine. Pour la ministre Françoise Bertieaux, modifier ce texte ce n’est pas du tout à l’ordre du jour.

210 élèves et enseignants absents le même jour

Près de Tournai, 210 élèves et enseignants d’une même école sont absents à cause de vomissements, de diarrhée et de fièvre. Deux hypothèses sont évoquées, soit une intoxication alimentaire soit une énorme épidémie de gastro-entérite.