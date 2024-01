Thomas Broucke 85e après neuf régates à Lanzarote

Le Néerlandais Luuc van Opzeeland, champion du monde, s'est adjugé deux régates mercredi et a pris la tête avec 8 points. Le Français Nicolas Goyard suit avec 13 points, l'Australien Grae Morris (23 points) complète le podium.

En raison d'un manque de vent, la compétition n'avait pu démarrer lundi aux Iles Canaries. Broucke pointait au 65e rang après les quatre régates de mardi. Mercredi, il a reculé de 20 places. Le windsurfer de 23 ans, seul Belge engagé, a terminé 45e, 41e, 43e, 42e et 31e lors des cinq régates au programme. Avec un total de 208 points, il est 85e.

Les 118 participants issus de 38 pays ont été répartis lors de la phase qualificative en deux flottes: jaune et bleue. Outre le titre mondial, deux tickets pour les JO de Paris sont en jeu. Les six dernières places pour les Jeux Olympiques seront distribuées lors de la Last Chance Regatta à Hyères, en France, du 17 au 24 avril.

À l'issue de la phase préliminaire, qui s'achève vendredi, la course aux médailles se déroulera samedi au large de Lanzarote.