Thomas Broucke termine à la 85e place à Lanzarote

A l'issue des cinq régates de la journée, que l'Ostendais a terminées en 19e, 9e, 27e, 47e et 7e position, Thomas Broucke comptabilise 355 points en 19 régates.

Le Néerlandais Luuc van Opzeeland, champion du monde, est toujours en tête avec 34 points et est désormais tout proche de conserver son titre dans cette classe devenue olympique. L'Italien Nicolò Renna suit avec 51 unités. Un autre Néerlandais Kiran Badloe s'invite sur le podium avec 70 points. La course aux médailles samedi rassemble les dix premiers et les points sont doublés.