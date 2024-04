Timur Nikarkhoev sera champion de Belgique des mi-lourds en cas de victoire vendredi

Timur Nikarkhoev (31 ans, 33 combats, 27 victoires, 6 défaites) devra battre un ... Géorgien, Shalva Guchmazovic (29 ans, 6 victoires, 6 défaites, 2 nuls) pour être sacré champion de Belgique des mi-lourds (entre 76,203 et 79,378 kg) lors du 31e Gala de boxe de Gand, vendredi soir à la Topsporthal du Watersportbaan.

Nikarkhoev a déjà été champion de Belgique des super-moyens (entre 72,574 et 76,203 kg ) en 2016 et, en 2018, et champion IBO des mi-lourds en 2018. Notre compatriote d'origine russe reste sur une victoire aux points contre un autre Géorgien, Levani Lukhutashvili, lors du dernier Gala de la Toussaint à Izegem.

"Ce n'est pas un mince honneur de figurer à l'affiche du Gala de boxe de Gand", a déclaré Nikarkhoev. "Guhmazovic? Je m'en méfie, il a remporté cinq de ses six victoires par k.o..."