"Tous avec le Maroc": RTL Belgium diffuse ce soir un concert caritatif exceptionnel pour aider les victimes

Suite à l’ampleur des dégâts humains et matériels du séisme dévastateur qui a frappé le Maroc, RTL Belgium se mobilise en partenariat avec la Croix-Rouge de Belgique et diffusera ce mercredi soir un concert caritatif exceptionnel, organisé par M6 en France. Ce concert sera diffusé en direct à 21h10 sur RTL plug et simultanément sur la plateforme de streaming RTL play.

Tout au long de la journée, l’ensemble des médias de RTL Belgium fait des appels aux dons pour les victimes du séisme. De plus, RTL Belgium diffuse un spot TV et un spot radio d’appel aux dons qui tournent sur ses 3 chaines TV (RTL tvi, RTL club, RTL plug), RTL play et ses 2 radios (Radio Contact et bel RTL).