Tout le monde n'a pas la chance de digérer son réveillon: à la rencontre de ceux qui travaillent le 1er janvier

Hamza est boulanger et pour lui, pas de repos aujourd'hui. Il a enfilé son tablier à 6 h 30 ce matin. "On essaie de faire plaisir aux clients, on pense à ceux qui vont déjeuner le matin", explique Hamza. "Comme je ne fête pas le nouvel an, je viens travailler", pourtant ce n'est pas un jour comme les autres pour lui : "Le lundi, normalement, nous sommes fermés".

Pas de tartines aujourd'hui sur les présentoirs. En ce 1ᵉʳ janvier, le boulanger privilégie les produits les plus demandés. "On a diminué un peu la production et on a fait des viennoiseries aussi. Histoire de ne pas trop faire de pain et limiter à peu les pertes", raconte Hamza.

"C'est une aubaine"

Dans un supermarché de Woluwe-Saint-Lambert, Walid, le gérant, tient aussi à répondre aux besoins de ses clients. "C'est un choix personnel. J'ai proposé à la patronne, qui suit automatiquement par rapport à ça, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de magasins qui sont ouverts le 1ᵉʳ janvier et je pense que ça fait plaisir au voisinage lorsqu'ils ont un magasin qui est ouvert", précise Walid.