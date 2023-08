Très en vue durant la pandémie, le vélo a perdu de la vitesse... ce qui embête les vendeurs: "On a des stocks trop importants désormais"

Pendant la pandémie, et le confinement, c'est le vélo qui a eu la cote. Beaucoup ont redécouvert, alors, les bienfaits des 2 roues. Ce qui a multiplié les ventes et poussé les magasins spécialisés à augmenter leurs stocks. Le problème, c'est que cet engouement est un peu retombé aujourd'hui. Certains commerçants ne savent même plus où mettre les vélos qu'ils ont commandé...

Dans la réserve de ce magasin, les caisses s'empilent. Les vélos n'attendent qu'une chose : un nouveau propriétaire. "On est sur 150-200 vélos dans l'entrepôt", explique Edwig Cammaerts, vendeur de vélo.

Pendant le confinement, de nombreux Belges se sont découvert des passions pour les balades sur deux-roues et la demande a été par moments, multipliée par trois. Les allées du magasin étaient alors quasi vides. "Un jour, j'ai ouvert mon magasin, et j'avais peut-être encore 4 ou 5 vélos à vendre", explique le vendeur. "Puis, de fil en aiguille, on en a recommandé, peut-être trop, mais il fallait répondre à la demande du client, et puis notre stock était finalement trop important".