Trouver du thé de qualité en supermarché, mission impossible? Une sommelière les teste pour vous

Le thé : une boisson aussi revigorante que rafraîchissante qui se décline en mille et un mélanges. Bien qu’il existe une quantité élevée de capsules de café dans les supermarchés - toutes qualités confondues -, on ne peut trouver autant de gammes pour les thés. Mais est-ce possible de trouver du thé de bonne qualité en grande surface ?

Elle saisit la première tasse et en prend une gorgée. "Ça se goûte comme le vin", explique-t-elle à notre journaliste, Benjamin Maréchal. "On doit faire circuler la liqueur dans la bouche pour imprégner la bouche de toutes les saveurs du thé".

"Déjà, le fait que ce soit mousseux, ça m’inquiète", dit-elle. "J’en dis qu’il est sucré. Il y a une pointe d’amertume et alors, quand je le regarde à l’œil, il est trouble. Normalement, un thé de bonne qualité doit être le plus transparent et le plus clair possible". Premier essai peu concluant, passons au second.

"Il n’est pas très clair non plus, nous allons voir". Elle prend une lichée : "Il n’y a pas de sucre. Il est plus fort en menthe et il a la même astringence, une espèce d’amertume qui va venir créer une gerçure au niveau de vos gencives supérieures… Ce qui n’est pas désagréable".

L’expérience arrive à sa fin avec le troisième et dernier petit verre de thé. "C’est plus amer, beaucoup plus amer. Ça manque de menthe, aussi. En bouche, c’est assez agressif", dit-elle en faisant la moue.