Tuur Dens, champion de Belgique dans la course par élimination et sur le km

Tuur Dens a été sacré dans les épreuves de la course par élimination et sur le kilomètre aux championnats de Belgique de cyclisme sur piste vendredi à Heusden-Zolder pour la deuxième partie des compétitions.

Samedi, les championnats de Belgique se poursuivent sur la piste limbourgeoise avec les épreuves de sprint et de poursuite ainsi que le scratch côté masculin et une course par équipes chez les dames.

Chez les dames, le titre national dans la course par élimination est revenu à Marith Vanhove, 20 ans, devant Katrijn De Clercq et Sara Maes. Elle succède au palmarès à Lotte Kopecky. La championne du monde est en stage en Espagne.

Mi-novembre, la première partie de ces championnats sur ce nouveau vélodrome d'Heusden-Zolder avait vu Lotte Kopecky dominer la course aux points, le scratch et l'omnium.

Chez les messieurs, Lindsay De Vylder avait également réalisé un sans-faute en s'offrant la course aux points et l'omnium, en plus de la course à l'américaine avec son traditionnel partenaire Robbe Ghys.

Une troisième partie aura lieu le 26 décembre à Gand avec les épreuves de keirin.