Tuur Dens termine 7e du scratch, le Portugais Iuri Leitao champion d'Europe

Tuur Dens a terminé 7e de l'épreuve de scratch des championnats d'Europe de cyclisme sur piste, vendredi à Apeldoorn aux Pays-Bas. Il s'est incliné face à un Iuri Leitao impérial, champion d'Europe de la discipline pour la troisième fois de sa carrière. L'Autrichien Tim Wafler et le Danois Tobias Hansen ont pris l'argent et le bronze.

Dens figurait parmi les grands favoris de la course. Dans un groupe de dix coureurs, il a réussi à prendre un tour d'avance sur le reste des concurrents, jusqu'à ce que Leitao ne lance une attaque dévastatrice à 7 tours du terme. Le Portugais a pris plus d'un demi-tour d'avance et n'a jamais été rattrapé. Le champion de Belgique du kilomètre et de l'élimination n'a pas pu se mêler à la lutte pour les médailles et a terminé en 7e position.

Initialement, Dens avait été annoncé en 8e place. Il a finalement été replacé, 7e, après que le Polonais Bartosz Rudryk a été rétrogradé de la 2e à la 10e place du classement.