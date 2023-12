Uilenspiegel et Hubo Handball complètent le dernier carré

Uilenspiegel, victorieux d'Eynatten, et Hubo Handball, large vainqueur en déplacement à Bocholt, se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de Belgique de handball féminin mercredi.

Achilles Bocholt, dernier petit poucet en lice chez les dames, recevait Hubo Handball, valeur sûre en Nationale 1 et multiple vainqueur de la Coupe de Belgique durant les deux dernières décennies. Il n'y a pas eu de miracle du côté du Damburg où Hubo s'est imposé sur le score sans appel de 18 à 38.

Le dernier carré de la Coupe est désormais connu. On retrouvera dans l'urne les noms de St-Trond, Sprimont, Uilenspiegel et Hubo Handball lors du tirage au sort des demi-finales vendredi et dont les rencontres seront disputées fin janvier.

Les finales de la Coupe de Belgique de handball sont programmées le 30 mars à Hasselt.