Ulla Koch ne met pas la pression sur Derwael, en pleine revalidation: "Soyez patients"

En octobre, Gymfed a mis un terme à sa collaboration, avec effet immédiat, avec Marjorie Heuls et Yves Kieffer en tant qu'entraîneurs principaux. Les Français ont dû quitter leur poste après des Mondiaux à Anvers décevants (où ils étaient privés des fers de lance Derwael et Lisa Vaelen) et n'avaient pas échappé à des critiques quant à leurs approches de l'entraînement avant cela. Koch n'a pas voulu en dire plus vendredi. "Je sais qu'ils ont obtenu de beaux résultats et j'ai beaucoup de travail sur ce point-là."