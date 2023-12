Ulla Koch veut amener les gymnastes belges "à leur plus haut niveau possible"

Ulla Koch s'est montrée satisfaite de ses premières semaines en tant que coach intérimaire des gymnastes belges. "J'espère amener mes athlètes à leur plus haut niveau possible au bon moment", a expliqué l'expérimentée coach allemande vendredi lors d'une conférence de presse à la Maison du Sport à Gand, siège de la fédération de gymnastique (Gymfed).

Koch, 68 ans, entraîne les gymnastes féminines belges, depuis le 21 novembre et jusqu'aux Jeux Olympiques de l'été prochain à Paris. Elle les guidera lors des manches de Coupe du monde, l'Euro et les Jeux. "J'ai eu des semaines intenses, avec beaucoup de réunions", a-t-elle expliqué. "Beaucoup de choses m'arrivaient et je devais apprendre à connaître tout le monde. Mais tout s'est bien passé. Je suis entourée d'un staff de qualité et l'infrastructure est plus que correcte."

Koch a été active comme coach principale de la fédération allemande (DTB) pendant plus de 15 ans, remportant de nombreuses médailles dans les grands championnats aux agrès. Pour entraîner les gymnastes belges aux agrès, elle est sortie de sa retraite. "Cela me démangeait trop de me remettre au travail", a souri l'Allemande. "Il n'y a rien de plus agréable que de travailler dans un gymnase avec des athlètes. Mon objectif, et celui de la fédération, est que toutes les gymnastes livrent des prestations aussi bonnes que possible."