Ultime compétition pour les IMOCA et Denis Van Weynbergh avant le Vendée Globe

La 2e édition de la transat à la voile en solitaire entre New York et Les Sables d'Olonne va s'élancer le 29 mai 2024 (20h00 belges). Elle a été présentée mardi en Vendée.

Il s'agira pour les voiliers IMOCA d'une ultime course, et d'un dernier parcours de qualification pour les moins aguerris, avant le Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. Elle servira de dernière chance pour les skippers de convaincre les organisateurs de "l'Everest de la mer" qui ont décidé de limiter à 40 le nombre de participants au départ le 10 novembre 2024 aux Sables d'Olonne. Il y a officiellement 44 candidats et parmi eux notre compatriote Denis Van Weynbergh et son D'Ieteren Group.

Chaque skipper doit être au départ d'au moins deux courses qualificatives sur son IMOCA (dont une en 2022 ou 2023 et une en 2024). Il doit terminer au moins l'une d'entre elles et son temps de course ne doit pas être plus d'une fois et demie supérieur au temps du vainqueur.