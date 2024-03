Un accident signalé sur l'E40: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

06h32

Un accident sur l'E40 à hauteur de Ternat

La chaussée a été libérée sur l'E411 Namur-Luxembourg où un accident s'était produit à hauteur de Sart-Bernard en direction de Luxembourg.

Un autre accident vient de se produire dans l'échangeur de Thiméon au niveau de la bretelle reliant l'A54 vers Nivelles à l'E42 vers Namur.

Sur le ring de Bruxelles, sans surprises les files s'allongent en intérieur avec 10 minutes entre Strombeek-Bever et Vilvorde (suite au chantier du Viaduc) et ensuite 15 minutes perdues entre Wezembeek-Oppem et les 4 Bras de Tervuren.

Les premières files anecdotiques pour l'instant sont aussi présentes sur l'E40 entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne (+2 min) et sur l'E429 entre Tubize et Halle (+5 min).

On ajoutera à l'instant un accident sur l'E40 Bruxelles-Gand à hauteur de Ternat en direction de Gand. La bande de gauche est bloquée. Vous perdez 10 minutes entre Grand-Bigard et Ternat en direction de Gand et 8 min