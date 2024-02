Un accident sur la E40 provoque d'importants embarras de circulation: quel est l'état des routes ce mardi matin?

D'autres travaux vous ralentissent tous les jours en région liégeoise entre Wandre et Bressoux sur l'E25 en direction de Liège.

Du côté de Charleroi, les travaux qui ont débuté hier sur l'A54 vous ralentissent 10 minutes entre Jumet-Nord et Lodelinsart.

+ 10 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. (+10 minutes en amont dans les travaux débutant à Daussoulx)

+ 15 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen

+ 15 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne

+ 20 minutes sur le ring extérieur entre Waterloo et Tervuren direction Zaventem

+ 30 minutes sur le ring intérieur entre Grand-Bigard et Machelen.

Faisons un petit point sur les zones de ralentissements vers et autour de Bruxelles :

Un accident s'était produit au Luxembourg à hauteur de Bridel. Il a été dégagé mais il reste 45 minutes de files (sur 10 km) entre Sterpenich et Bridel en direction de Luxembourg.

Un véhicule est signalé en panne dans l'échangeur entre la E19 Anvers-Bruxelles et le ring intérieur de Bruxelles (direction Waterloo) à Machelen. La bande de gauche est obstruée. 20 minutes de files donc sur la E19 en direction de Bruxelles entre Zemst et Machelen.

Des ralentissements sur l'E40 Liège-Bruxelles où vous perdez 15 minutes entre Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne.

Quelques files également sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard (+15 min)

Le files commencent à se former mais elle reste encore légères : un peu moins de 10 minutes perdues entre Waterloo et Léonard.

L'accident sur la E40 Gand-Bruxelles à hauteur de Ternat en direction de Bruxelles obstrue toujours 2 bandes de circulation (Les bandes de gauche et du milieu). 1h45 de ralentissement maintenant sur 16 km en direction de la capitale entre Alost et Ternat.

07h10

Un accident sur la E40 Gand-Bruxelles à hauteur de Ternat

Un accident s'est produit vers 6h30 sur la E40 Gand-Bruxelles à hauteur de Ternat en direction de Bruxelles. Les bandes de gauche et du milieu sont bloquées en direction de Bruxelles ce qui provoque déjà maintenant 1h15 de ralentissement sur 11 km en direction de la capitale entre Alost et Ternat.

Sur le ring intérieur de Bruxelles, les files sont un peu plus restreintes que d'habitude. 10 minutes à ajouter entre Expo et Machelen en direction de Zaventem.

Bonne nouvelle, la chaussée est libérée sur la E411 Namur-Luxembourg. Un camion de transport de bétail s'était couché sur la chaussée. Cela a nécessité la fermeture de l'autoroute dans les deux sens. LA SITUATION EST MAINTENANT EN ORDRE et la chaussée a été nettoyée et libérée.

On rappelle cet accident entre un poids lourd et une voiture vient de se produire sur l'E429 Lille-Tournai-Bruxelles à hauteur de Marquain. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont obstruées vers Bruxelles.