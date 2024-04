Un automobiliste belge intercepté par la police: en tout, il cumulait... plus de 6 millions d'euros d'amendes impayées

L'amende exceptionnelle de plus de 6,2 millions d'euros infligée à un automobiliste, révélée mercredi lors d'un contrôle de police dans le sud du Limbourg, est bien correcte. Les services fédéraux de la Justice et des Finances ont vérifié et confirmé son exactitude jeudi.

Lors d'un contrôle mené en collaboration avec les douanes, la police du sud du Limbourg a intercepté mercredi un automobiliste qui faisait l'objet d'amendes impayées pour un montant total de 6.238.607 euros. L'homme n'était pas en mesure de payer le montant et la police a confisqué son véhicule.