Un banquet de rue à Saint-Gilles pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de festoyer

Faire profiter les personnes sans chez-soi et précarisées d'un repas festif en ce jour de réveillon de Noël, tel est le souhait des deux associations bruxelloises, Doucheflux et Les Gastrosophes, à l'initiative du "banquet de rue" qui s'est tenu dimanche sur la place Bethléem, à Saint-Gilles.

Truite fumée en amuse-bouche, soupe à l'oignon gratiné en entrée, suivie d'un traditionnel vol-au-vent, avant de finir en douceur avec des bûches de Noël de la pâtisserie Nicolas Arnaud - le tout accompagné de vin chaud. Le menu concocté par Les Gastrosophes a ainsi ravi les cœurs et les ventres des personnes venues, dès midi, profiter du festin organisé à l'abri de la pluie et dans une ambiance musicale et chaleureuse.

Pour cette troisième édition du "banquet de rue", étendu de 12h00 à 16h00, les ASBL ont prévu quelque 120 repas, des cadeaux (des vêtements, des biscuits ou encore des chocolats), ainsi qu'une fanfare dans l'après-midi.

"On cherche ici à offrir le meilleur à celles et ceux qui n'ont pas grand-chose, tout en créant du lien social. Autour de la table, il y a des usagers, des bénévoles et des travailleurs. On ne sait d'ailleurs pas réellement distinguer qui est qui, et c'est très bien comme ça", s'est réjoui le directeur de Doucheflux, Benjamin Brooke.