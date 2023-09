Un championnat de Belgique de biathlon virtuel "pour mettre notre sport en lumière"

Cinq Belges avaient pris part au JO d'hiver de Pékin l'an dernier: Cesar Beauvais, Thierry Langer, Florent Claude, Tom Lahaye-Goffart ainsi que Lotte Lie.

Si des championnats de Belgique de cyclisme ou d'aviron en ligne existent, c'est une première pour le biathlon. Tout le monde peut s'inscrire gratuitement et le parc à thème sportif, lors de sa journée porte-ouvertes, veut "démontrer qu'il est possible d'utiliser la technologie pour inciter à faire du sport et découvrir des talents sportifs inexploités".

D'autres sports pourront être testés le 1er octobre par les participants au Sparkx, qui se définit comme le plus grand d'Europe (3500m2), inauguré en mai. "Avec les premiers championnats de Belgique de biathlon virtuel, Sparkx souhaite sensibiliser les Belges à l'exercice physique et, par la même occasion, mettre en lumière un sport moins connu mais solide comme le biathlon".