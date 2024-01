Un concert réunit 100 choristes à Schaerbeek pour venir en aide aux sans-abris

Selon lui, l'État fédéral, la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles disposent du "budget et des lieux nécessaires pour éviter ces catastrophes humaines".

S'il considère le plan froid extrême comme une bonne initiative, il rappelle que le sans-abrisme s'étend sur toute l'année. "En tant que membres d'associations sur le terrain, on ne comprend pas pourquoi c'est à nous de boucher les trous".

"Nous sommes au 21e siècle, dans la capitale de l'Europe, dans un pays riche, à la tradition d'accueil et de solidarité, et avec des services sociaux performants, ce n'est plus possible de tolérer une telle situation" conclut-il.