Un parc en l'honneur d'un prêtre ouvrier et militant associatif carolo

La Ville de Charleroi et la société de logements sociaux La Sambrienne ont officiellement inauguré mardi après-midi dans le quartier de l'Allée Verte à Jumet (Charleroi) un parc Paul Trigalet, du nom de ce prêtre ouvrier et militant associatif carolo, décédé en 2018, qui s'est battu durant des décennies en faveur d'un droit au logement pour tous. De nombreux travailleurs sociaux et bénévoles étaient présents ainsi que le bourgmestre Paul Magnette.