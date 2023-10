Un premier Delhaize franchisé a ouvert ses portes à Bouffioulx: les employés sont optimistes, les clients plus mitigés

Un premier supermarché Delhaize, repris de façon indépendante, a donc ouvert ses portes, aujourd'hui, en Wallonie. Il y en avait déjà eu un, début de semaine, en Flandre. On sait que le groupe a décidé de franchiser ses magasins. Cette fois, c'est à Bouffioux, en province de Hainaut, que ça s'est passé. Alors, comment ont réagit les clients et les employés ? Le magasin a-t-il vraiment changé ?

"Quand vous travaillez 31 ans chez Delhaize, vous avez l'impression que vous ne savez faire que ça, donc ça fait peur", clame d'entrée une employée. Après des mois de combat, d’angoisse et de remise en question, Karine a décidé de rester et d’envisager l’avenir sereinement. Elle et son mari travaillent ici depuis 31 ans.

"On a bien vu que Delhaize ne reculerait pas, donc il faut avancer avec le nouveau patron, qui connaît bien le magasin, on a de la chance", explique-t-elle. Le repreneur du magasin travaille en effet depuis 21 ans pour Delhaize. L’entreprise n’a pas de secret pour lui et ce magasin n’a pas été choisi au hasard. "Ce magasin, car je suis de la région, le positionnement du magasin est excellent. On est dans une commune qui veut se redynamiser", explique Benoit Barbier, nouveau gérant du magasin.



Pour l’instant, rien n’a changé : les salaires et les avantages ont été maintenus. Les équipes sont toujours les mêmes et les clients sont restés fidèles. "À l'heure actuelle, mon comportement reste le même : je reste le chef rayon lourd pour les clients", explique Marco Scurti, responsable du rayon fruits et légumes.



Les clients eux sont plus mitigés. "La franchise, c'est toujours ça le problème, aujourd'hui ça va, et demain ça peut ne plus aller", explique une cliente.



Un seul travailleur sur les 60 employés a décidé de quitter le magasin pour changer d’orientation professionnelle.