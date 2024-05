Un premier hôtel bruxellois officiellement labellisé "Queer Destinations"

"Cette réalisation marquante souligne la détermination de Bruxelles à devenir une destination accueillante de premier plan pour la communauté LGBTQ+", a souligné le cabinet de Nawal Ben Hamou, à l'initiative du partenariat entre l'ONG internationale Queer Destinations, visit.brussels, equal.brussels et la Brussels Hotels Association (BHA).

L'hôtel récompensé s'est vu officiellement labellisé mardi après-midi. Pour recevoir ce label, la direction a fait suivre à son personnel une formation complète. Celui-ci a pu s'informer et se sensibiliser via des "tutoriels vidéo engageants, des statistiques à jour, des entretiens instructifs, ainsi que des études de cas visant à le familiariser avec les besoins et attentes spécifiques de la clientèle LGBTQ+".