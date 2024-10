Un prêtre de Kalmthout poursuivi pour trafic de drogue ayant entraîné la mort libéré

Le prêtre avait appelé les services d'urgence jeudi dernier, peu après minuit, à la suite du malaise de son collègue. Ils avaient eu des relations sexuelles ensemble, en utilisant de l'ecstasy et des poppers. Les services d'urgence ont tenté de réanimer l'homme, mais en vain. Appelés sur les lieux, la police, le laboratoire scientifique et le médecin légiste avaient procédé aux premières constatations et découvert des traces de stupéfiants sur le cadavre.