Un "Retour à la base" pour Denis Van Weynbergh, qualificatif pour le Vendée Globe 2024

Denis Van Weynbergh et Gilles Buekenhout ont terminé la Transat Jacques Vabre avec leur IMOCA D'Ieteren Group en 32e position, achevant la course transatlantique en double en 17 jours 10 heures 39 minutes et 56 secondes. Cela permet à Denis Van Weynbergh de valider 3.750 milles nautiques en course en vue de sa qualification sur le Vendée Globe 2024.

Le marin bruxellois, 50 ans, effectue à présent le chemin inverse pour une course en solitaire au départ, jeudi, de Fort-de-France pour rejoindre Lorient. La course est qualificative pour le Vendée Globe l'an prochain. Denis Van Weynbergh doit la terminer, dans un temps limite qui plus est (calculé sur le temps du vainqueur) pour valider la première partie de sa participation au Vendée Globe. Le départ de cette course autour du monde, organisée tous les quatre ans, en solitaire, sans escale et sans assistance, est fixé au 10 novembre l'an prochain aux Sables d'Olonne.