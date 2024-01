Un top 15 pour Florent Claude dans l'individuel court à Antholz-Anterselva

Côté belge, Florent Claude a pris la 15e place à 2:55.5 avec deux fautes au tir. Thierry Langer est 48e à 5:25.6 (17/20) et César Beauvais 60e à 6:02.0 (18/20).

"Une super course, j'étais bien physiquement, au tir j'étais dans la moyenne, il manque une balle pour faire mieux (6e avec un 19/20 ndlr), mais c'est de bonne augure pour le relais mixte samedi et la masstart dimanche", a commenté Florent Claude cité par Belgium Biathlon.

Florent Claude est 21e avec un gain de deux places (223 pts). Thierry Langer est 49e (-3) avec 21 unités.

Un individuel court dames sur 12,5 km avec Lotte Lie et Maya Cloetens est au programme vendredi. Le relais mixte simple et le relais mixte se dérouleront samedi et les départs groupés dimanche.

Le prochain rendez-vous des biathlètes est prévu ensuite à Nove Mesto en République tchèque avec les championnats du monde du 4 au 11 février