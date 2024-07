Un Wallon sur 2 avoue avoir parfois ce comportement très dangereux sur la route: comment l'éviter?

Soyez vigilant si vous prenez la route pour partir en vacances, on estime qu'en moyenne un accident de la route sur 5 serait lié à la somnolence au volant. Une nouvelle enquête de l'Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR) révèle même qu'un conducteur sur cinq reconnaît conduire parfois en ayant tellement sommeil qu'il a du mal à garder les yeux ouverts. Alors comment éviter ça? À quoi faut-il faire attention?

La tête lourde, les yeux qui se ferment, baisse de l’attention, vous êtes nombreux à rouler en étant fatigué."Ça m'est déjà arrivé il y a quelques années et puis du coup je me suis dit que je n'allais plus jamais me mettre dans cette situation", dit un automobiliste. Un autre confie: "Je bois un café et on repart".