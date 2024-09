Une campagne invite les jeunes à "se mettre en mode amis" pour doper leur santé mentale

Inciter les jeunes à sortir de chez eux et à créer du lien social. Tel est l'objectif de la nouvelle campagne de santé mentale lancée lundi par Vivalis, l'administration en charge de la santé et de l'aide aux personnes à Bruxelles.

Face à ces constats inquiétants, l'administration publique bruxellois a décidé de jouer la carte de la prévention en lançant une campagne de sensibilisation. "L'adolescence est une période charnière où les difficultés vécues par les jeunes doivent être prises en charge avant qu'elles n'évoluent vers quelque chose de plus grave", soutient-elle.

La dernière enquête internationale HBSC (Health behaviour in school-aged children) - réalisée sous l'égide du bureau Europe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) - a révélé que le sentiment de solitude en Belgique francophone touchait de 18 à 38% des jeunes de 15 à 18 ans. À Bruxelles, ils sont même 24% à se sentir esseulés. Par ailleurs, une étude de l'OMS a mis en avant qu'au moins un adolescent sur sept dans le monde souffre d'un trouble mental.

Sous le motto "créer des liens, la base pour aller bien", la campagne incite les jeunes à sortir de chez eux et à "se mettre en mode amis". Elle met en avant une série d'activités et d'endroits pour se rencontrer et partager de bons moments, tels que les maisons de jeunes, les clubs de sports, les organisations de jeunesse...

Pour celles et ceux dont le moral est au plus bas, le service public renvoie alors vers un professionnel avec qui discuter. "Parler de ses problèmes, c'est le point de départ pour aller mieux".

La campagne, qui se déroule du 30 septembre au 21 octobre, se décline à la fois sur les réseaux sociaux et via des panneaux d'affichage. Des spots audio en format Slam sont par ailleurs diffusés gratuitement sur Spotify.