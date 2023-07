Une délégation de 62 athlètes au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne à Maribor

La Belgique, sous la conduite de Gert Van Looy, sera représentée dans 10 des 11 sports (avec le handball) au programme où figurent pour la première fois le basket 3X3, le mountainbike et le skateboard. Les Belges seront aussi présents en athlétisme, cyclisme sur route, gymnastique artistique, judo, natation, tennis et volley.

Basket 3X3: Tristan Boone, Maxim De Block, Leander De Maesschalck et Youssef Nouhi. Ilan Mbessang (réserviste)

Cyclisme et mountainbike: Lobke Beernaerts, Auke De Buysser et Jilke Michielsen (course sur route et contre-la-montre), Liese Geuens (mountainbike, cross-country)

Mathias De Keersmaeker (mountainbike), Mauro Keppens, Yoram Knaepen et Thibaut Van Damme (course sur route)